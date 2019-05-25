اونلاين | Barcelona Today مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس اسبانيا منقولة على قناة AD SPORTS HD

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Barcelona Today مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس اسبانيا منقولة على قناة AD SPORTS HD

تحدث الاسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الاسباني، عن الخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على الأنفيلد.

Barcelona Today مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس اسبانيا منقولة على قناة AD SPORTS HD

ويخوض نادي برشلونة مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.

Barcelona Today مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس اسبانيا منقولة على قناة AD SPORTS HD

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وقال بيكيه، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي لنهائي كأس الملك: "في أنفيلد لم نتمكن من فرض أسلوبنا ذلك وهذا هو السبب في أننا خسرنا".

Barcelona Today مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس اسبانيا منقولة على قناة AD SPORTS HD

وتابع: "بالطبع كانت واحدة من أسوأ التجارب كلاعب كرة قدم محترف في أنفيلد، لقد حاولنا اللعب كما نعلم وأحيانًا يكون من السهل القيام بذلك وأحيانًا لا".

Barcelona Today مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم 25-5-2019 نهائي كأس اسبانيا منقولة على قناة AD SPORTS HD

وعن التعاقد مع دي يونج، أوضح: "هناك الكثير من اللاعبين قريباً سيغادرون النادي بسبب السن، هذا قانون الحياة أكثر من تجديد المجموعة يجب البحث عن لاعبين لمساعدتنا في الفوز بالألقاب، وقد أثبت دي يونج بأنه سيكون من الأفضل".