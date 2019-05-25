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رياضة | أندية الدوري السعودي تسعى لضم نجم برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية الدوري السعودي تسعى لضم نجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية أن اللاعب فيدل مارتينيز، مهاجم فريق برشلونة جواياكويل الإكوادوري، أنه من المرجح خوض اللاعب لتجربة اللعب في الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "fanbolero"، أن النجم الإكوادوري والملقب بـ"" تلقى عروضاً مغرية، من بعض كبار أندية الدوري السعودي، للانضمام لأحدهم في الصيف القادم.

 

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كما كشفت الصحيفة، عن منافسة الأندية مع بعض أندية الدوري التركي، التي ترغب في التعاقد مارتينيز.

 

الجدير بالذكر أن مارتينيز قد إنضم لصفوف فريق برشلونة في صفقة انتقال حر، خلال يناير الماضي، وشارك اللاعب في 12 مباراة هذا الموسم، وأحرز 10 أهداف وصنع 2 آخرين.

 

وكان موسم دوري كأس الأمير 2018-2019 قد إنتهى منذ أيام قليلة، ونجح فريق النصر في حسم اللقب، بعد صراع طويل مع الهلال.

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