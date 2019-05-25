رياضة | بعد إيقافه .. نيمار يترك باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إيقافه .. نيمار يترك باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب الدولي ​البرازيلي ​نيمار​ عن لقاء فريقه ​باريس سان جيرمان​ الاخير امام ستاد ريمس ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسى لكرة القدم، قررت إيقاف البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى لمدة ثلاث مباريات بعد تعديه على أحد المشجعين فى نهائى بطولة كأس فرنسا.

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وقرر نيمار ترك الفريق والسفر إلى البرازيل من أجل أخذ قسط من الراحة قبل الالتحاق بمنتخب البرازيل الذي يستعد لخوض غمار ​كوبا أميركا​ على أرضه وبين جماهيره.

توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي لم يكن يشجع مثل تلك الخطوة لكنه أكد أن هذا الأمر ليس رياضيا لذا لا يتدخل فيه ولا يبدي رأيه.