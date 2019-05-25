رياضة | حيرة مفيدة تنتاب فالفيردي قبل نهائي كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيرة مفيدة تنتاب فالفيردي قبل نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتأهب جماهير البلوجرانا للاحتفال بالثنائية المحلية حيث تنتظر مباراة فريقها اليوم السبت ضد فالنسيا لحساب مباريات نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعاني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا من أزمة حقيقة في خط دفاع الفريق تتمثل في الهشاشة التي يعاني منها هذا الخط والتي كلفت الفريق الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان البلوجرانا قد ودع التشامبيونزليج بالخسارة من الريدز بأربعة أهداف مقابل لا شيء بعد أن كان قد حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة ما يجعل الجماهير تخشى خسارة لقب الكأس ضد خفافيش فالنسيا.

وقبل المباراة تنتاب حيرة مُفيدة رأس فالفيردي حيث يتوفر على الفريق على ثلاثة مدافعين وهم لينجليت وجيرارد بيكيه بالإضافة إلى الفرنسي صامويل أومتيتي.

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ولم يستقر المدير الفنية بعد على كتيبة الدفاع التي سيخوض بها المشهد الختامي ضد فالنسيا خاصةً أنه من المنتظر استبعاد الثنائي موريلو وتوديبو كما جرت العادة مؤخراً.

وعلى الرغم من أن أومتيتي قد شارك الموسم الماضي في أغلب المباريات ووقف كالسد المنيع في وجه الكثير من المهاجمين المميزين، إلا أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة أساسياً بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في غضروف الركبة قبل أربعة أشهر ضد أتلتيكو مدريد ما جعله يترك مركزه لكليمونت لينجليت.

وقرر فالفيردي في مباراة إشبيلية بالدوري إشراك أومتيتي إلا أن اللاعب إرتكب هفوات دفاعية قاتلة حيث تسبب في الهدف الثاني بعد أن قام بتغطية التسلل وساهم في إدراك الأندلسيين للتعادل قبل أن ينهي ميسي المباراة 4-2.

وبعد تلك المباراة لزم أومتيتي دكة البدلاء من جديد حيث أكد فالفيردي أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي والمشاركة في بعض المباريات لإكتساب الحساسية.

فهل نجد أومتيتي في التشكيلة الأساسية ضد فالنسيا أم سيعتمد فالفيردي على لينجليت وبيكيه ؟