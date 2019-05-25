وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

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تحرير:أحمد شحاته ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
رمضان صبحي
كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".
وكان الأهلي قد استعار رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 850 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب خلال فترة الإعارة التي ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه وكيله نادر شوقي، وشارك
وكان الأهلي قد استعار رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 850 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب خلال فترة الإعارة التي ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه وكيله نادر شوقي، وشارك رمضان مع الفريق الأحمر في 16 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.
رمضان صبحي كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين، قبل أن ينتقل إلى هدرسفيلد تاون، في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر، وشارك في 4 مباريات فقط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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