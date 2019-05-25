اخبار الرياضه

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاته ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

رمضان صبحي

رمضان صبحي

كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن إدارة الأخير لم تدخل في أي مفاوضات معه حتى اللحظة بخصوص استمرار اللاعب في صفوف القلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، قائلًا: ""حتى الآن إدارة النادي الأهلي لم تدخل في مفاوضات معي بخصوص استمرار رمضان صبحي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في الأول من شهر يوليو المقبل، وهو تاريخ نهاية الإعارة، بعدها سيعود اللاعب إلى صفوف هدرسفيلد ولن يكون بمقدوره الاستمرار مع الأهلي بعد هذا التاريخ، إذا لم يجد جديد".

Advertisements

وكان الأهلي قد استعار رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 850 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب خلال فترة الإعارة التي ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه وكيله نادر شوقي، وشارك

وكان الأهلي قد استعار رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من فريق هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 850 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب خلال فترة الإعارة التي ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه وكيله نادر شوقي، وشارك رمضان مع الفريق الأحمر في 16 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف.

رمضان صبحي كان لاعبًا في صفوف الأهلي، قبل أن ينتقل لفريق ستوك سيتي بداية موسم 2016/2017 ويقضي معهم موسمين، قبل أن ينتقل إلى هدرسفيلد تاون، في يونيو من العام الماضي ولمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لعام آخر، وشارك في 4 مباريات فقط ببطولة الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا