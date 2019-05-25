الترجي التونسي يعود بتعادل ثمين مع الوداد المغربي في نهائي أبطال إفريقيا

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، مواجهة الوداد البيضاوي المغربي مع ضيفه الترجى التونسي، والتى جمعت الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على ملعب "الأمير مولاى عبد الله"، بذهاب نهائي دورى أبطال إفريقيا.
تقدم الترجي التونسي أولاً عن طريق الإيفواري كوليبالي في الدقيقة 44، وأدرك الوداد هدف التعادل في الدقيقة 79 عبر لاعبه الشيخ إبراهيم كومارا.
وطرد الحكم المصري جهاد جريشة، قائد فريق الوداد إبراهيم النقاش، فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.
ويقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل، على ملعب "رادس"، معقل الترجي التونسي.
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