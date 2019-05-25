شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس نادي الطائي لنائب أمير حائل ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

قام الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم، بزيارة لمقر نادي الطائي .

وفور وصول نائب الأمير عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بالقرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس نادي الطائي ناصر الحماد كلمه تاريخية منوها بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة أمير المنطقة وسمو نائبه للرياضة والرياضيين بالمنطقة ولنادي الطائي .

وأعاد رئيس نادي الطائي ناصر الحماد في كلمته أمس (الجمعة) في حفل زيارة نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن اليوم الجمعة الرياضيين في المملكة نحو 40 عاما مضت عندما قال في كلمته والتي صفق لها الأمير فيصل بن فهد أن هذا النادي العريق الذي ظل ركن ثابت في كتابة التاريخ الرياضي السعودي من خلال مشاركة نجومه في تحقيق أول البطولات الآسيوية والعربية والخليجية عبر منتخبنا السعودي الأول .

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وأضاف الحماد :" التقدير لسموكم الكريم على حرصك ودعمك المباشر وتوجيهاتك السديدة لعودة الرياضة في حائل لسابق عهدها والذي كان فارسها الطائي الذي أمضى ربع قرن في دوري الأضواء حاملا تمثيل حائل خير تمثيل.

وأشار الحماد أن الرياضة في المملكة حظيت باهتمام ولي العهد من خلال «الرؤية السعودية 2030»، إذ شددت على ضرورة رفع معدل ممارستها في المجتمع لتصل إلى مليون رياضي سعودي والطائي على العهد في ذلك، فهو يسير وفق المبادرات الوطنية مع الرؤية السعودية ومع ما خططت إليه اللجنة الأولمبية السعودية لأن يكون الرياضي السعودي المنافس ضمن أفضل 3 منافسين على مستوى آسيا في عام 2022 من خلال رؤية برنامج «ذهب 2022» فقد قدم الطائي نجوم جودو الطائي الميداليات الذهبية تلو الاخرى .

وأبان رئيس الطائي مخاطبا نائب أمير حائل :" نحن اليوم نحتفل بك وأنت واحد من هذا الكيان فأحب انقل لك شكر وتقدير أفراد الفريق الأول وشباب النادي وناشئيه وبراعمه ونؤكد لسموك أن الطائي منبع مواهب ونجوم .

وأبلغ رئيس الطائي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أن رؤيتنا الفنية لموسم 2020 تستهدف الصعود والعودة لمكان الطائي الحقيقي وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في اقتصاديات الرياضة والسياحة للمنطقة من خلال الطائي ونتأمل وقفتكم معنا بعدما نجح مجلس الادارة في بناء بنية فنية صلبه الموسم الماضي تقلص من خلالها مصروفاتنا للموسم الجديد .

واختتم الحماد كلمته بالشكر والتقدير لكل شركاء النجاح بقيادة شرفيين النادي سعود الصقيه والأستاذ عواد الرضيمان وجماهير الطائي الوفية التي تكفلت يا سمو الامير في لاعب اجنبي من حسابها الخاص كأول جماهير في الوطن العربي .