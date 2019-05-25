شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض اليوم مرانه الأخير ببرج العرب استعدادا لنهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك مرانه الأخير،اليوم السبت، على ستاد برج العرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأحد، على نفس الملعب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

و يشهد مران الزمالك توجيه جروس لاعبيه على بعض الفنيات التى يتم تنفيذها بالمباراة، بجانب النواحى التكتيكية، والتدريب البدنى.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.