شكرا لقرائتكم حازم مرسى هداف ناشئى الدراويش: أتمنى حصولى على أول مشاركة أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للإسماعيلي على تصعيد حازم مرسى هداف الناشئين، للفريق الأول، فى الفترة الماضية وتم ضمه إلى قائمة الفريق أمام الأهلى ولكنه لم يشارك فى المباراة.
و تمنى اللاعب أن يحصل على أول فرصة له للمشاركة فى مباراة الدراويش ضد الجونة فى المباراة المقبلة، التى ستقام مساء الإثنين، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى.
يذكر أن مرسى قد نجح فى لفت الأنظار بعد مساهمته فى حصد لقب دورى الجمهورية مواليد 99 وحصوله على لقب الهداف بجانب تألقه فى الوديات وتسجيله الاهداف بشكل دائم ضمن صفوف الفريق الأول.
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