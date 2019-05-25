شكرا لقرائتكم الأشعة تحدد غياب محمود متولى عن الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود متولى مدافع الإسماعيلى، للأشعة اليوم، للإطمئنان على حالته الصحية،لتحديد مدة غيابه ومصيره فى المشاركة مع الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، بعدما تعرض إلى خلع مفصلى فى مفصل التركوة الخارجى.

وكان متولى قد تعرض لتلك الإصابة اثر التحام مع أحد لاعبى الأهلى ليتم استبداله فى بداية الشوط الأول ويشارك محمد هاشم بدلا منه فى القمة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ويستعد الاسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة الأثنين المقبل على ملعب الأخير ، ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة لمسابقة الدورى المحلى