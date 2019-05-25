مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة الموعد والقنوات الناقلة| الاخضر فى أولى جولات المجموعة الخامسة في مونديال الشباب موعد مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب ، يواجه منتخب السعودية للشباب نظيره منتخب فرنسا للشباب في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقامة في دولة بولندا، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2019، وتضم مجموعة المجموعة الخامسة منتخب السعودية وفرنسا وبنما ومالي، ويشارك المنتخب السعودي كـ بطل قارة أسيًا وبطل الكأس القارية الأخيرة وسوف تفتتح مباريات دور المجموعات اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 بمبارتي بين منتخب المكسيك وايطاليا ومنتخب تاهيتي والسنغال وسوف تقام المبارتين في تمام السادس مساءً بتوقيت مصر.

مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب

تضم بطولة كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة 24 منتخب من الشباب من مختلف أنحاء العالم مقسمين على 6 مجموعات تضم كل مجموعة منهم 4 منتخبات وسوف يقام دوري من دوري واحد بين فرق المجموعة الواحدة على أن يتصدر أول وثاني المجموعة للدور ال 16 من البطولة ويشاركهم أفضل 4 منتخبات من المركز الثالث في البطولة ليكتمل ال 16 منتخب المشاركين في الدور ال 16، على أن يتصدر الفائزين للدور الثامن وتستمر التصفيات إلى أن يتم المنتخب الفائز أخيرًا ببطل العالم للشباب تحت 20 سنة.

تقرير عن تحضيرات المنتخب السعودي لمواجهة فرنسا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

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القنوات الناقلة مباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

سوف تقام مباراة منتخبي السعودية وفرنسا للشباب يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2019 في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في تمام السابعة مساءًا بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت دبي والسادسة بتوقيت مصر، وسوف تذاع جميع مباريات البطولة على قناتي bein sports HD7، و bein sports HD8، بالإضافة إلى تغطية شاملة للبطولة مع مجموعة من أفضل الاستديوهات التحليلية.

تاريخ المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم للشباب