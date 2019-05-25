شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى الليلة استعداداته لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك تدريباته اليوم السبت، على ستاد برج العرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأحد، على نفس الملعب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

ومن المقرر أن يشهد مران الزمالك اليوم بعض النواحى التكتيكية والفنية بجانب التدريب البدنى لإعداد اللاعبين بأفضل صورة لخوض المباراة، يفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، عدم تغيير خطته فى مباراة الإياب، على أن يلعب بنفس الطريقة المتوازنة بين الدفاع والهجوم التى خاض بها لقاء الذهاب، حيث سيلعب المواجهة بطريقة 4 / 2 / 3 / 1، وذلك لأهمية الحفاظ على نظافة الشباك فى اللقاء مع تسجيل هدفين من أجل التتويج باللقب الأفريقى.