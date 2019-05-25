شكرا لقرائتكم خبر عن "ابوجيل" يقضي إجازته مع اصدقاء العمر في أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد أبوجبل حارس مرمي سموحة ، علي قضاء الراحة السلبية التي حصل عليها من فريق سموحة ، قبل انضمامه الي المنتخب الوطني ، مع أصدقاء العمر في مسقط رأسه بأسيوط.

وانضم ابو جبل لقائمة المنتخب الوطني الأولية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.

وكان حسام حسن المدير الفني السابق لسموحة قد منح الثنائي الدولي محمد أبو جبل وأحمد ابو الفتوح راحة إضافية من تدريبات الفريق بعد انضمهما لقائمة المنتخب .



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