حازم مرسي يحلم بأول مشاركة مع الإسماعيلي أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى حازم مرسى هداف الناشئين والذى تم تصعيده لصفوف الفريق الأول للإسماعيلى حصوله على أول فرصة المشاركة فى مواجهة الجونة المقبلة. ويحل الدراويش ضيفا على الجونة مساء الأثنين ، فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى. Advertisements وانضم مرسى لقائمة لقاء الأهلى بالجولة الماضية والذى انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما الا أنه لم يشارك وتابع القمة من مقاعد البدلاء. يذكر أن مرسى قد نجح فى لفت الأنظار بعد مساهمته فى حصد لقب دورى الجمهورية مواليد 99 وحصوله على لقب الهداف بجانب تألقه فى الوديات وتسجيله الأهداف بشكل دائم ضمن صفوف الفريق الأول.

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