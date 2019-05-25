سلا المغربى يصعد لنهائى للسلة منتظرا الفائز من سموحة وأول أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سلا المغربى لكرة السلة فى التأهل إلى نهائي البطولة الافريقية لكرة السلة والتى تقام بأنجولا بعد الفوز اليوم الجمعة على شبيبة القيروان التونسى فى قبل نهائي البطولة بنتيجة 81 / 73.
ومن المقرر أن يلتقى سلا المغربى مع الفائز من لقاء سموحة أو أول أغسطس الانجولى الذى يقام الآن لتحديد طرف النهائى الثانى الذى سيواجه فريق سلا المغربى فى لقاء تحديد الفائز بالبطولة الأفريقية.
كان سموحة وصل إلى قبل نهائى البطولة بعد الفوز على الاهلى فى ربع نهائى المنافسات ليقصى الفريق الأحمر من البطولة الإفريقية.
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