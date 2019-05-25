شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف مرانه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق سموحة تدريباته الجماعية اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري ، عقب انتهاء الراحة التي منحها حسام حسن المدير الفني للفريق بعد الفوز علي بتروجت بهدفين نظيفين في الجولة الماضية ببطولة الدوري.

وكان المدير الفني لفريق سموحة ، قد منح اللاعبين الكبار في الفريق راحة إضافية عن باقي اللاعبين ، بالإضافة إلي الثنائي الدولي محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وأحمد أبو الفتوح الظهير الايسر ، بعد انضمهامهما إلي قائمة المنتخب الوطني .

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ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.