شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمواجهة الزمالك أمام بركان بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد اليوم السبت، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غد الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وسيشهد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، تحديد الزى الرسمى للفريقين، حيث سيرتدى الفريق الأبيض زيه التقليدى بالكامل على أن يرتدى نهضة بركان زيه البرتقالى.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.