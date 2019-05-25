تعليقًا على بيان الأهلي.. رئيس الزمالك: الخطيب "فاشل".. ما يحدث تهريج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق رئيس نادي الزمالك، على البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قائلاً :"على الجميع الالتزام بالجدول الذي أصدره اتحاد الكرة مؤخرًا".

وكان مجلس إدارة الأهلي أصدر بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح السبت، هدد من خلاله مجلس القلعة الحمراء بعدم استكمال الدوري إذا تم استئناف مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية (طالع البيان من هنا).

وهاجم رئيس الزمالك خلال تصريحاته عبر شاشة "المحور" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الخطيب فاشل، ما يحدث تهريج، رسالتي لاتحاد الكرة بأن الجدول الذي أصدر لابد أن يطبق".

وتابع :"الأهلي أصدر بيانه بعدما تعثر في الجولة الماضية، إذا رفض الأهلي مواجهة المقاولون العرب لابد أن يعتبر منسحبًا ويتم اعتباره خاسرًا".

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وواصل :"إدارة الأهلي تريد أن الزمالك يتعثر في مسابقة الكونفدرالية ونخسر اللقب الإفريقي".

وأكمل رئيس الزمالك هجومه :"لن نلعب كل 48 ساعة، سألعب مباراتين مثل الأهلي".

وأشار:"هل هناك دولة اسمها محمود الخطيب ونحن لا نعلم؟ نحن في بلد وليست فوضى".

وأنهى :"ماذل فعل اتحاد الكرة مع الزمالك عندما رفضنا اللعب أمام مصر للمقاصة؟ يجب أن يتم فعل الأمر ذاته بعد القرارات التي أصدرها الأهلي".