مباريات السبت.. نهائي كأس ملك إسبانيا.. وبايرن ميونيخ أمام لايبزج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من مباريات بكأس الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: نهائي كأس ملك إسبانيا برشلونة × فالنسيا- الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة الأسبانية TVE i. Advertisements نهائي كأس ألمانيا بايرن ميونيخ × لايبزج - الموعد 22:00 مساءً نهائي كأس البرتغال سبورتينج لشبونة × بورتو - الموعد 18:15 مساءً

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