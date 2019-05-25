مدرب بتروجيت: لابد من إلغاء الهبوط إذا استأنف الدوري بعد كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجيت، إنه يؤيد فكرة إلغاء الهبوط خلال هذا الموسم إذا استأنف باقي مباريات الدوري بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وأضاف المدير الفني لفريق بتروجيت في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" في الساعات الأولى من صباح السبت :"نؤيد فكرة إلغاء الهبوط إذا قرر اتحاد الكرة استئناف الدوري بعد كأس الأمم".

وتابع :"ليس من الصحيح أن تقام مسابقة الدوري بعد غياب شهرين، نريد أن نستعد للموسم المقبل سواء من حيث الصفقات بجانب معرفة مصيرنا سواء بالبقاء أو الهبوط".

وأكمل مدرب تروجيت تصريحاته :"متمسكون بموقنا بعدم مواجهة المقاولون العرب إلا بعد مواجهة الأهلي".

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وعن سبب تمسك ناديه بعدم مواجهة المقاولون في الجولة الأخيرة :"نريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، في حال خسارة المقاولون مباراة الأهلي سيفتقد فرصة الوصول للمركز الرابع ومن هنا سيواجهنا بدون ضغط".

وواصل :"المقاولون إذا واجه الأهلي من الممكن أن يفقد لاعب أمامنا سواء للإصابة أو الإيقاف ولهذا نريد الحصول على حقنا".

بتروجيت واحد ضمن ستة أندية تواجه خطر الهبوط، حيث يحتل المركز 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة وهو المركز الذي يهبط بصاحبه.

جدير بالذكر أن إدارة بتروجيت أصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه عدم مواجهة المقاولون العرب والمقرر لها في الثالث من يونيو المقبل.