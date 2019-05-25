اونلاين | Abo Dhabi مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Barcelona Tv كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة برشلونة

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تتأهب جماهير البلوجرانا للإحتفال بالثنائية المحلية حيث تنتظر مباراة فريقها يوم السبت المقبل ضد فالنسيا لحساب مباريات نهائي كأس ملك إسبانيا.

Abo Dhabi مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Barcelona Tv كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة برشلونة اليوم

ويعاني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا من أزمة حقيقة في خط دفاع الفريق تتمثل في الهشاشة التي يعاني منها هذا الخط والتي كلفت الفريق الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Abo Dhabi مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Barcelona Tv كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة برشلونة اليوم

وكان البلوجرانا قد ودع التشامبيونزليج بالخسارة من الريدز بأربعة أهداف مقابل لا شيء بعد أن كان قد حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة ما يجعل الجماهير تخشى خسارة لقب الكأس ضد خفافيش فالنسيا.

Abo Dhabi مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Barcelona Tv كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة برشلونة اليوم

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وقبل المباراة تنتاب حيرة مُفيدة رأس فالفيردي حيث يتوفر على الفريق على ثلاثة مدافعين وهم لينجليت وجيرارد بيكيه بالإضافة إلى الفرنسي صامويل أومتيتي.

Abo Dhabi مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر Barcelona Tv كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة برشلونة اليوم

ولم يستقر المدير الفنية بعد على كتيبة الدفاع التي سيخوض بها المشهد الختامي ضد فالنسيا خاصةً أنه من المنتظر إستبعاد الثنائي موريلو وتوديبو كما جرت العادة مؤخراً.

وعلى الرغم من أن أومتيتي قد شارك الموسم الماضي في أغلب المباريات ووقف كالسد المنيع في وجه الكثير من المهاجمين المميزين.

إلا أن اللاعب لم يحصل على فرصة المشاركة أساسياً بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في غضروف الركبة قبل أربعة أشهر ضد أتلتيكو مدريد ما جعله يترك مركزه لكليمونت لينجليت.

وقرر فالفيردي في مباراة إشبيلية بالدوري إشراك أومتيتي إلا أن اللاعب إرتكب هفوات دفاعية قاتلة حيث تسبب في الهدف الثاني بعد أن قام بتغطيه التسلل وساهم في إدارك الأندلسيين للتعادل قبل أن ينهي ميسي المباراة 4-2..

وبعد تلك المباراة لزم أومتيتي دكة البدلاء من جديد حيث أكد فالفيردي أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي والمشاركة في بعض المباريات لإكتساب الحساسية.

فهل نجد أومتيتي في التشكيلة الأساسية ضد فالنسيا أم سيعتمد فالفيردي على لينجليت وبيكيه ؟