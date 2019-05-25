رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 25 مايو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 25 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 25 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنته حتى الآن.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 25 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- كأس ملك إسبانيا

برشلونة vs فالنسيا .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى.

- كأس ألمانيا

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بايرن ميونيخ vs لايبزيج .. في الساعة 8 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

- الدوري الإيطالي

بولونيا vs نابولي ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- كأس العالم للشباب

فرنسا vs السعودية ..في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.