رياضة | أول رد فعل من رئيس سموحة بعد قرارات الأهلي (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من رئيس سموحة بعد قرارات الأهلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تضامنه مع بيان النادي الأهلي، بعدم استكمال الدوري الممتاز، حال تأجيل المباريات لما بعد بطولة أمم إفريقيا وبعد انتهاء كافة المباريات المؤجلة وخوض الجولة الأخيرة في موعد موحد.

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وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"سموحة يعلن تضامنة مع ماجاء ببيان النادي الاهلي والذي يؤكد علي ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدء المساواة".

وأضاف :"متضامنين مع الاهلي وملتزمين بماجاء ببيانة".