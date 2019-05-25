رياضة | نبيل معلول يفاجئ جهاد جريشة بتصريح الموسم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيل معلول يفاجئ جهاد جريشة بتصريح الموسم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب التونسي السابق، الحكم المصري جهاد جريشة بتصريح من العيار الثقيل، على خلفية قراراته في مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكان جريشة أشهر البطاقة الصفراء الثانية لقائد الوداد، إبراهيم النقاش في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ويطرد على إثرها اللاعب ويكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين في قرار جرئ من الحكم الدولي المصري، حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف دون رد.

وقال نبيل معلول المحلل بقنوات بي إن سبورت بعد المباراة: " ما فعله جريشة بطرد لاعب الوداد هو قرار جرئ لن يستطيع حكم في إفريقيا كلها أن يقوم باحتسابه في هذا التوقيت إنه بالفعل قدم مباراة كبيرة".