انت الان تتابع الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ ص

الوداد المغربي

تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.

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المباراة شهدت إثارة كبيرة من جانب الفريقين بالإضافة إلى القرارات التحكيمية التي اعترض عليها لاعبو الوداد المغربي بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أسفرت عن إلغاء هدف للفريق المغربي بسبب لمسة يد على إسماعيل الحداد لاعب الوداد، ورفض احتساب ركلة جزاء للفريق المغربي بعد أن أثبت الـVAR أن الكرة اصطدمت بصدر