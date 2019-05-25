انت الان تتابع رئيس نادي سموحة يتضامن مع الأهلي في أزمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص

فرج عامر

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تضامنه مع موقف مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد أن قرر عدم خوض أي مباريات في مسابقة الدوري المصري إلا بعد انتهاء جميع مؤجلات المسابقة المحلية، وحفظ حق النادي الأهلي في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «متضامنين مع الاهلي وملتزمين بما جاء ببيانه». ووجه اتحاد الكرة الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود.

واتخذ مجلس إدارة الأهلي قرارات عدة تمثلت في: - عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري. - الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء

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