شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصعد أزمته مع الجبلاية بسبب مباريات الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مسؤولو النادى الأهلى تصعيدهم لأزمتهم مع اتحاد الكرة، رافضين استمرار مسابقة الدورى، حتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية.

وأبلغ مسؤولو الأهلى نظراءهم باتحاد الكرة بأن استمرار المسابقة يعنى الإضرار بمصلحة الأندية المشاركة فى بطولة إفريقيا المقبلة، مؤكدين على أن الأهلى، لن يتراجع عن موقفه وأنه يجهز لقرار سيكون مفاجأة للجميع فى حالة استمرار اتحاد الكرة على موقفه.

وطالب مسؤولو الأهلى باستمرار مسابقة الدورى أثناء فترة تجمع المنتخب، المقبلة استعداداً لبطولة الأمم الإفريقية، وأن يسمح للاعبين الذين لديهم مباريات مع أنديتهم بالخروج ليلة المباراة، للمشاركة مع فرقهم ثم العودة مرة أخرى للمعسكر.

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كان محمود الخطيب قد عقد واجتماعاً مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أمس الأول، للتشاور حول موقف النادى من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدورى والتى أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخراً وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية، لاسيما أنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء فى المقدمة أو بين الأندية التى تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

وخلال الاجتماع شرح سيد عبدالحفيظ رؤية الجهاز الفنى بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة فى جدول الدورى هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلى وتعاون النادى فى الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل ٧٢ ساعة طوال ثمانى مباريات.. وأيضًا عدم تعقيب الأهلى على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة.

وانتظارًا لاضطلاع الكل بمسؤولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة. أيضًا جاء فى قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذى جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف وأداء جميع الفرق مبارياتها فى أجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة كما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ فى الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدورى وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة فى المنافسة.

من ناحية أخرى، تتجه النية لدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة مارتن لاسارتى، لإلغاء معسكر الإعداد الخارجى، الذى كان مقررا عقده خلال الفترة المقبلة، لإعداد الفريق للموسم الجديد، فى ظل ضيق الوقت بين انتهاء البطولة الإفريقية، وفترة انطلاق الموسم الإفريقى الجديد الذى سيبدأ يوم 30 يوليو المقبل.

فى سياق آخر، يواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة المقاولون المقررة الثلاثاء المقبل، والمقررة فى الجولة قبل الأخيرة للأهلى، والتى يسعى الفريق لتحقيق الفوز خلالها، لتعويض خسارة النقطتين، بعد التعادل الأخير الذى حققه الفريق أمام الإسماعيلى، فى الجولة المنقضية، والتى فجرت الأوضاع داخل القلعة الحمراء، وتسببت فى حدوث هجوم شديد من قبل الجماهير على مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى واللاعبين.