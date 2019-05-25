شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجمو السكري «احلووا» في عيون النصراوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

فضل مدرب فريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا، تحديد خياراته من اللاعبين المحليين والأجانب، لحين الانتهاء من مباراة ذوب آهن الإيراني، التي ستلعب مساء الأربعاء القادم في الدوحة، بعد أن نقلها الاتحاد الآسيوي من العراق الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يخوض فيتوريا المباراة بالعناصر المحلية كونها تحصيل حاصل، ولمنح الرباعي الأجنبي الأسترالي براد جونز والبرازيليان مايكون وجوليانو والمغربي عبدالرزاق حمد الله، إجازة أطول قبل الإعداد للموسم الجديد الذي سيفتتحه العالمي في شهر ذي الحجة القادم، بلقاء التعاون في نهائي السوبر ثم خوض مباراتي دورالـ 16 بدوري أبطال آسيا ضد الوحدة الإماراتي في حال خسارته أو تعادله مع الفريق الإيراني أو الاتحاد في حال فوزه.

وكانت إدارة النصر قد بدأت التحرك بمفاوضة مهاجمي التعاون الكاميروني تاوامبا الذي يبدو أنه أقرب للعين الإماراتي وفق رغبة اللاعب، أو عبدالفتاح آدم الذي تجد منافسة شرسة عليه من قبل الاتحاد.

وفِي الوقت الذي تطالب الجماهير بلاعب الاتفاق محمد الكويكبي، إلا أن الإدارة النصراوية حتى الآن لم تدخل في مفاوضات رسمية مع إدارة الاتفاق لاستقطاب اللاعب.