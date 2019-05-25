شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ظفراوي لـ "الخليج 365": ميليسي لن يلعب للاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد مصدر مسؤول بإدارة نادي الظفرة الإماراتي لـ«الخليج 365)»، عدم صحة ما تم تداوله في الأيام الماضية، حول بيع عقد اللاعب ميليسي. وبيّن المصدر«لاصحة لما ذكر بخصوص نية بيع عقد لاعب الفريق الأول ميليسي لنادي الاتحاد أو غيره من الأندية، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى 30 مايو 2021، ولانية لبيعه حاليا».

وتابع«ما يتم تداوله، مجرد تكهنات، لكننا متمسكون باللاعب وهو ركيزة أساسية في فريقنا، ليس من السهل تركه يرحل».