شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أهلاوي لـ "الخليج 365": وكيل جانيني يزايد وحركاته مكشوفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" أن التسريب الذي حصل من وكيل لاعب الرأس الأخضر المحترف في صفوف الأهلي «جانيني تفاريس»، ما هو إلا محاولة ضغط منه لرفع مرتب اللاعب الذي يرتبط بعقد رسمي لمدة 4 سنوات مع النادي إلى جانب قيمة الشرط الجزائي البالغة 20 مليون دولار، وتشير المصادر إلى أن شرارة الخلاف اندلعت منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية التي كانت في يناير الماضي عند توقيع الغريم التقليدي الاتحاد مع ابن جلدته «رودريغز» الذي قدم من غلطة سراي التركي وأبرم عقداً بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم الواحد تقريباً، وهو ما أغضب جانيني الذي علم بذلك عند لقائه جانيني.

وأبدى جانيني ووكيله تذمرهما، وطلب وكيل اللاعب مقابلة أحد منسوبي النادي لحل الخلاف، ووعد الأهلاويون بتسليم اللاعب مرتباته ومستحقاته أولاً بأول، وهو ما حصل خلال الفترة الماضية، إذ لا توجد أي متأخرات للاعب الذي تحدث مع إدارة النادي عن العمولة التي تقاضاها الوسطاء وطالب باستردادها ونجحت الإدارة في ذلك.

يذكر أن اللاعب غادر حالياً لقضاء إجازته، ولم يبدِ أي تذمر أو رغبة في مغادرة الفريق خصوصاً أن جميع مستحقاته وحقوقه مسلَّمة له أولاً بأول.

وكان جانيني استلم من النادي الأهلي مقدم عقد كبيراً عند إبرام التعاقد معه، إلى جانب مرتبه 3 ملايين دولار تنازل عن مليون منها لفريقه السابق للموافقة على انتقاله والذي حصل على 12 مليون دولار مقابل التنازل عن جانيني.