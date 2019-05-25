شكرا لقرائتكم خبر عن ابن هشام والأقصى بطلا نخبة المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

توج رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فريقي متوسطة مدرسة ابن هشام من المدينة المنورة وثانوية الأقصى الأهلية من محافظة جدة، ببطولة نخبة دوري المدارس، في ختام منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم لهذا العام التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم. ولعبت البطولة على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

ونال فريق متوسطة ابن هشام وفريق ثانوية الأقصى الأهلية كأسي البطولة ومكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل منهما، بينما حصل على المركز الثاني على مستوى المرحلة المتوسطة فريق أبوبكر الصديق من مدينة جازان، ونال مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحصل على المركز الثاني على مستوى المرحلة الثانوية فريق ثانوية قرطبة من العاصمة الرياض. فريق متوسطة ابن هشام من المدينة المنورة، فاز على فريق متوسطة أبوبكر الصديق بهدفين مقابل هدف، سجلهما للأول محمد عبدالرحمن وقاسم المنهالي، ولمتوسطة أبوبكر الصديق سجل خالد مجرشي، بينما فاز في نهائي المرحلة الثانوية فريق ثانوية الأقصى الأهلية من جدة على فريق ثانوية قرطبة من الرياض بهدفين مقابل هدف، سجلهما نايف عسيري وعبدالرحمن حسني ولفريق قرطبة اللاعب باسل السيالي.

المتوجون بالألقاب

المرحلة المتوسطة

- نواف شيعان، حارس فريق متوسطة الرازي من جدة حصل على جائزة أفضل حارس.

- حبيب محمد، لاعب فريق متوسطة ابن هشام بالمدينة المنورة جائزة أفضل لاعب.

- نور الدين البحار، مهاجم متوسطة الرازي بجدة، جائزة الهداف بـ7 أهداف.

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المرحلة الثانوية

- سطام السبيعي، حارس فريق ثانوية الهفوف بالأحساء، حصل على جائزة أفضل حارس.

- باسل السيالي، لاعب فريق ثانوية قرطبة من الرياض نال جائزة أفضل لاعب.

- محمد مران، مهاجم فريق ثانوية مجمع الحقو التعليمي من محافظة صبيا بمنطقة جازان بـ7 أهداف.

وقد عبر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن سعادته بحضور نهائي النسخة الجديدة من دوري المدارس، الذي نُفّذ بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للرياضة، مهنئاً الفرق المشاركة والفائزة بهذه البطولة التي ارتكزت على بناء جيلٍ من المواهب الشابة لدعم الرياضة الوطنية.

وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، على دعمهما لقطاعي التعليم والرياضة ولرئيس الهيئة العامة للرياضة وجميع المنظمين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح البطولة، وظهورها بشكل مميز. من جهته، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، على دعمهما لقطاع الرياضة، مؤكداً أن «مشروع دوري المدارس أحد برامج التعاون مع وزارة التعليم، ولولا الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة لما تحقق هذا البرنامج الذي شارك فيه أكثر من خمسة آلاف مدرسة و136 ألف طالب تنافسوا في ما بينهم في دوري المدارس على إبراز مواهبهم وقدراتهم، ومبروك لمن فاز ونتمنى للفرق التي لم يحالفها الحظ التوفيق في السنوات القادمة».