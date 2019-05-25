شكرا لقرائتكم سعر تذكرة نهائى الكونفدرالية يقفز 500% بالسوق السوداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجواء مجنونة بمحيط نادي الزمالك قبل 48 ساعة على نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب.

واحتشدت جماهير الزمالك بمحيط النادي بميت عقبة في الأيام الثلاث الماضية للحصول على تذاكر الرجة الثالثة للمباراة التي يصل سعرها إلى 50 جنيه فقط.

وتحولت تذكرة المباراة إلى السلعة الأكثر رواجا في السوق المصري لكثرة الطلب عليها وانتقلت إلى السوق السوداء بعدما أعلنت إدارة النادي اليوم نفاد كل التذاكر التي طبعتها للمباراة النهائية.

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ووصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 300 جنيه خلال الساعات الماضية حيث استغل البعض توافد جماهير الزمالك لمقر النادي لشراء التذاكر تزامنا مع نفادها، وقاموا بمضاعفة السعر بنسبة 500%.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج بالكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر ذهابا بهدف دون رد.