شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج فعاليات اليوم الـ17 لدورة نادي الصيد برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل فعاليات اليوم لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365 ، حيث جاءت نتائج اليوم الـ17كالتالي: مواليد 2009 فوز صيد أكتوبر علي مدرسه عاشور 2 /ّ0 وصعدا معا لدور 8 فوز.سوبر ستار علي شوتنج ستار 2 /0 وصعد لدور قبل النهائي مع فريق ترانس فورما A السن المفتوح فوز محمود هيبه علي علاءايوب3 2 / 1 مواليد 2003 فوز كريم شحاته علي محمد حمدي 3 // 2 في اولي مباريات دور ال 8 وصعد للدور قبل النهائي السن المفتوح فوز بومبا علي احمد طارق 6 / 1 فوزعلاء ايوب 2 علي ليجا Advertisements 2 / 1 وصعد لدور 16 فوز كارما مع علي عبدالمنعم 6/ 1 نجوم حيدر علي نجوم عابدين 2 /1 وصعد لدور 16 فوز عوف علي الصيد 5 / 1 وصعد لدور 16 مباريات دور ال 8 مواليد 2007 ستقام يوم السبت 25/5/2019 20 رمضان بين كل من.. محمود هيبه مع عمر احمدد فينورد مع الترسانه 3 ، النجوم مع علاء ايوب اكس لاند مع احمد تليمه

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