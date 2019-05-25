شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى: مباراة الجونة لا تقل أهمية عن الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصف عطية صابر المدرب المساعد للإسماعيلى، مواجهة الدراويش للجونة، فى المباراة التى ستجمع بينهما يوم مساء الأثنين فى الدورى، بالصعبة بسبب صراع المنافس على الهبوط، و لا تقل أهمية عن مباراة الأهلى".
و أكد المدرب المساعد :" هدفنا تحقيق النتائج الإيجابية و اللعب بروح قتالية ، لحصد أفضل مركز بجدول الترتيب".
وكان الإسماعيلي استطاع التعادل أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهام مساء الأربعاء الماضى، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 فى الدورى .
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