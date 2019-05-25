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جدة - عمرو شويل أبو العلا يكشف استعدادات منتخب مصر الطبية قبل كأس أمم أفريقيا تحدث دكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عن استعدادات الفريق لبطولة كأس أمم أفريقيا من الناحية الطبية.

وقال أبو العلا فى تصريحات تلفزيونية: "نحاول أن نكون جاهزين على صعيد الطاقم الطبي، وعلى صعيد التغذية من خلال المكملات الغذائية التي يستخدمها مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير".

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وأكمل : "نبدأ التجهيز لبطولة كأس أمم أفريقيا مبكرا، ونسعى أن نكون مثل الأندية والمنتخبات الكبرى في أوروبا، كما أن إيهاب لهيطة متفهم العلم ويحرص على تلبية كل طلبات الجاهز الطبي للمنتخب".