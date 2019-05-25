شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب: وضعنا خطة التغذية.. وهذه طريقة تعاملنا مع درجات الحرارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طبيب المنتخب: وضعنا خطة التغذية.. وهذه طريقة تعاملنا مع درجات الحرارة تحدث الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الجهاز الطبي سيبدأ بوضع تقييمات بدنية وأخرى إكلينيكية للاعبين.

وقال أبو العلا فى تصريحات تليفزيونية: "سنبدأ بوضع تقييمات بدنية وأخرى إكلينيكية للاعبين، كما أن خطة التغذية تم وضعها، وحظي جيد مع مخطط أحمال المنتخب".

Advertisements

وأكمل: "نستعد لدرجات الحرارة المرتفعة خلال البطولة، وسيتم وضع اختبارات معينة من خلال معرفة نسبة المياة في كل جسم لاعب قبل المباراة لتجهيزه بشكل جيد".