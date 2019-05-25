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جدة - عمرو شويل طبيب المنتخب: وضعنا خطة التغذية.. وهذه طريقة تعاملنا مع درجات الحرارة
تحدث الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الجهاز الطبي سيبدأ بوضع تقييمات بدنية وأخرى إكلينيكية للاعبين.
وقال أبو العلا فى تصريحات تليفزيونية: "سنبدأ بوضع تقييمات بدنية وأخرى إكلينيكية للاعبين، كما أن خطة التغذية تم وضعها، وحظي جيد مع مخطط أحمال المنتخب".
وأكمل: "نستعد لدرجات الحرارة المرتفعة خلال البطولة، وسيتم وضع اختبارات معينة من خلال معرفة نسبة المياة في كل جسم لاعب قبل المباراة لتجهيزه بشكل جيد".
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