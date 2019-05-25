شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يتوجه لبرج العرب لترتيب نهائي أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رئيس الزمالك يتوجه لبرج العرب لترتيب نهائي أفريقيا يتوجه ظهر اليوم السبت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدينة برج العرب لبدء الترتيب النهائي لإستقبال ضيوف نادى الزمالك فى إيابب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفيدرالية التى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة غدًا الأحد. Advertisements وخسر الزمالك بهدف وحيد فى المباراة الماضية بهدف نظيف بالملعب البلدى لمدينة بركان المغربية.

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