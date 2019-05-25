شكرا لقرائتكم الشقيق الثانى لعبد الله جمعة يظهر فى الزمالك.. ومرتضى: هو صالح أخباره إيه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الشقيق الثانى لعبد الله جمعه يظهر فى الزمالك ظهر الشقيق الثاني عبد الله جمعة نجم نادي الزمالك مقر القلعة البيضاء مساء الجمعة للحصول على دعوات من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لحضور المباراة المرتقبة. وداعب مرتضى منصور شقيق عبد الله جمعة واستفسر منه عن حضور صالح جمعة لاعب الأهلي لمؤازرة شقيقه فى المباراة المقبلة من عدمه. Advertisements ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفدرالية التى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري يصل إلى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة غدًا الأحد. وخسر الزمالك بهدف وحيد فى المباراة الماضية بهدف نظيف بالملعب البلدى لمدينة بركان المغربية.

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