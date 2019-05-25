شكرا لقرائتكم اليوم.. اجتماع فنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد اليوم السبت، عقد الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام بملعب برج العرب فى العاشرة مساء غدًا الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يتم تحديد الزى الرسمى للفريقين، فى هذا الاجتماع، حيث سيرتدى الفريق الأبيض زيه التقليدى بالكامل على أن يرتدى نهضة بركان زيه البرتقالى.

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حتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.