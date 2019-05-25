شكرا لقرائتكم الصورة بألف صفقة.. النجم الساحلى يحصل على جواز سفر فرمينيو الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نبيل أبوزيد، وكيل اللاعبين، صورة من جواز سفر صالح نصر الشهير بـ"فيرمينيو" هداف النادى الأهلى للشباب ودورى الجمهورية مواليد 99 لمسئولى نادى النجم الساحلى التونسى.



باسبور فيرمينو

ومن المنتظر إرسال التأشيرة وتذاكر الطيران الخاصة بموهبة القلعه الحمراء مطلع يونيو المقبل، بعد الاتفاق على جميع الأمور المادية مع النادى التونسى، وكذا الموافقة المبدئية من مسئولى الأهلى على إعارة اللاعب عقب انتهاء بطولتى الدورى وكأس مصر مباشرة.

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وكشف أبوزيد كشف لـ"الخليج 365" رغبة مسئولى النجم فى مقابلة اللاعب، وتوقيع الكشف الطبى عليه خصوصا وأن قنبلة شباب الأهلى أصبح مطلوبا بشكل كبير من قبل الترجى التونسى، منافس النجم اللدود، وعدد من الأندية المصرية والإسبانية أيضا وبالتحديد نادى ديبورتيفو ألافيس.