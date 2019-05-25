شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: طرح تذاكر الزمالك الإضافية بالإسكندرية فى هذه الحالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: طرح تذاكر الزمالك الاضافية بالإسكندرية فى هذه الحالة أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه حال وصول موافقة وزارة الداخلية على طرح 10 الآف تذكر إضافية لمباراة الزمالك سيتم عرضها للبيع فى مدينة الإسكندرية. وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سيتم طرح التذاكر فى مدينة الإسكندرية نظرًا لتواجد مجلس إدارة النادي بالكامل هناك استعدادًا لإستقبال الضيوف ببرج العرب والترتيب لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية. Advertisements ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفيدرالية التى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة. وخسر الزمالك بهدف وحيد فى المباراة الماضية بهدف نظيف بالملعب البلدى لمدينة بركان المغربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: طرح تذاكر الزمالك الإضافية بالإسكندرية فى هذه الحالة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.