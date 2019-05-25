شكرا لقرائتكم سموحة يتضامن مع الأهلي بشأن الانسحاب من الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن النادي الأهلي والذي هدد فيه بالانسحاب حال تأجيل مبارياته المتبقية بالدوري إلي ما بعد الانتهاء من منافسات بطولة أمم إفريقيا.

Advertisements

قال فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك، "سموحة يعلن تضامنة مع ماجاء ببيان النادي الاهلي والذي يؤكد علي ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدء المساواة".

وفى تغريدة أخرى قال: "متضامنين مع الأهلى وملتزمين بنا جاء ببيانه".