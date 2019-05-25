شكرا لقرائتكم الزمالك يسند ملف استقبال ضيوف كاف لأحمد مرتضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك يسند ملف استقبال ضيوف كاف لأحمد مرتضى أسند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ملف استقبال مسئولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الى أمير مرتضى وشركة علاقات عامة متخصصة فى استقبال الشخصيات العامة. ويتواجد أمير مرتضى وعدد كبير من موظفى الشركة بمدينة الإسكندرية حيث تم حجز غرف لكل ضيوف الاتحاد الافريقي ببرج العرب لاستقبال الضيوف. Advertisements ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفيدرالية التى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة. وخسر الزمالك بهدف وحيد فى المباراة الماضية بهدف نظيف بالملعب البلدى لمدينة بركان المغربية.

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