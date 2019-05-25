شكرا لقرائتكم 6 شاشات بنادي الزمالك لنقل مباراة نهضة بركان فى نهائي الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 6 شاشات بنادي الزمالك لنقل مباراة نهضة بركان فى نهائي الكونفيدرالية خصصت إدارة نادي الزمالك 6 شاشات عملاقة للأعضاء الراغبين فى متابعة المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفيدرالية التى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة. Advertisements وخسر الزمالك بهدف وحيد فى المباراة الماضية بهدف نظيف بالملعب البلدى لمدينة بركان المغربية. وقرر رئيس النادي فتح أبوابه للأعضاء رافَا فكرة دخول أى ضيوف لهم خلال يوم المباراة للحفاظ على استقبال اكبر عدد من المتواجدين بحدائق النادي.

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