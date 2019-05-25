شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل دعوتين للسفير والقنصل المغربي بالقاهرة لحضور نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك يرسل دعوتين للسفير والقنصل المغربي بالقاهرة أرسل مساء اليوم الجمعة مجلس إدارة نادي الزمالك دعوتين مقصورة رئيسية للسفير والقنصل المغربي بالقاهرة لحضور المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان. وحرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على تقديم الدعوة للسفير المغربي بعد التعاون مع النادي وتسهيل سفر بعثة الفريق والتواجد السياسي الكبير فى مقصورة ملعب المباراة. Advertisements ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفيدرالية التى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة. وخسر الزمالك بهدف وحيد فى المباراة الماضية بهدف نظيف بالملعب البلدى لمدينة بركان المغربية.

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