شكرا لقرائتكم امسك تذاكر.. أمن الزمالك يطارد تجار السوق السوداء بالبوابة الخامسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمن الزمالك يطارد تجار السوق السوداء بالبوابة الخامسة وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمن النادي ملاحقة عدد من تجار السوق السوداء المتواجدين على البوابة الخامسة بعدما لجأ له عدد من الأعضاء مؤكدين وصول تذكرة الدرجة الأولى الى 400 جنيه، و150 جنيهًا للدرجة الموحدة. وتسعى إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة الوصول الى تجار السوق السوداء بواسطة أكثر من 10 أفراد من الأمن. Advertisements ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى نهائي مسابقة الكونفيدرالية التى ستقام على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة. وخسر الزمالك بهدف وحيد فى المباراة الماضية بهدف نظيف بالملعب البلدى لمدينة بركان المغربية.

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