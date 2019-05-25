طبيب المنتخب: إصابة كهربا أمام تونس الأصعب فى مسيرتى...

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جدة - عمرو شويل محمد أبو العلا: إصابة كهربا أمام تونس الأصعب في مسيرتي تحدث الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عن أصعب إصابة واجهته مع لاعبي المنتخب. وقال أبو العلا فى تصريحات تلفزيونية: "إصابة كهربا في لقاء تونس بتصفيات كأس أمم أفريقيا كانت الأصعب في مسيرتي". Advertisements وأكمل: "فوجئنا بسقوط كهربا على أرض الملعب وفقده الوعي، ولم نكن نعلم سبب الإصابة".

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