شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. كم مرة استضافت مصر كأس الأمم؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استضافت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى أربع مناسبات عام 1957، 1974، 1986 و2006، وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.