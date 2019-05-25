شكرا لقرائتكم تدريبات استشفائية للاعبى الإسماعيلي استعدادا للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الفريق الأول للكرة بالإسماعيلى بقيادة محمود جابر المدرب العام، على مواصلة تدريباتهم الإستشائفية من أجل استعادة جاهزيتهم بشكل سريع فى ظل حالة الارهاق التى يعانو منها نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

ومنح جابر تعليمات خاصة لعبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى خلال اجتماعه معه، كما حرص على عقد اجتماع مع محمود عبد العاطى “دونجا” وذلك على هامش المران .

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ويستعد الإسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة يوم الأثنين المقبل بالجولة الختامية للدورى بعد أيام قليلة من قمة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وخاض بدلاء الفريق والمستبعدين إضافة للناشئين المصعدين تدريبات خططية وبدنية شملت التسليم والتسلم فى المساحات بجانب كيفية الضغط على حامل الكرة.