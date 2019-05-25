الزمالك يخوض تدريبه الأساسي استعداد لخوض مباراة نهضة بركان

قام الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بعمل التدريب الأساسي للفريق على ملعب الجيش في برج العرب، ومشاركة كل اللاعبين الذين تم اختيارهم في خوض المباراة أمام فريق نهضة البركان، ضمن قائمة اللاعبين الذين يخوضون مباراة نهضة بركان المغربي، حيث أنه من المقرر له أن تقام المباراة مساء الأحد على نفس الملعب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث قد بدأ تدريب نادي الزمالك الذي قد استمر لمدة ساعة وقام بمحاضرة من السويسري جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، فقد اختتمت المحاضرة بقراءة الفاتحة من اللاعبين فبعدها أدى الكل تدريبات بدنية تحت أشراف شيخ يوزبان، مدرب الأحمال فقد اعقبها تقسيم لاعبين إلى مجموعتين.